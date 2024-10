Iran:difenderci è nostro diritto-dovere (Di sabato 26 ottobre 2024) 16.22 L'Iran "condanna" gli attacchi israeliani e "ritiene di avere il diritto e dovere di difendersi":così il ministero Iraniano degli Esteri dopo i raid aerei delle Idf su siti militari di Teheran. Il comunicato richiama l'art.51 della Carta Onu e il "diritto intrinseco all' autodifesa da atti di aggressioni stranieri". L'attacco di Israele è una "palese violazione del diritto internazionale e della sovranità"Iraniana.La nota chiede ai Paesi della regione sforzi di pace e alla comunità internazionale di contenere l'azione bellica di Israele. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 16.22 L'"condanna" gli attacchi israeliani e "ritiene di avere ildi difendersi":così il ministeroiano degli Esteri dopo i raid aerei delle Idf su siti militari di Teheran. Il comunicato richiama l'art.51 della Carta Onu e il "intrinseco all' autodifesa da atti di aggressioni stranieri". L'attacco di Israele è una "palese violazione delinternazionale e della sovranità"iana.La nota chiede ai Paesi della regione sforzi di pace e alla comunità internazionale di contenere l'azione bellica di Israele.

