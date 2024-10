IranAiea | non impatto su siti nucleari

Iran,Aiea:non impatto su siti nucleari (Di sabato 26 ottobre 2024) 22.00 "Gli impianti nucleari dell'Iran non hanno subito alcun impatto". Lo ha assicurato su X il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. "Gli ispettori dell'Aiea sono al sicuro e continuano il loro lavoro fondamentale - aggiunge -. Invito alla prudenza e alla moderazione da azioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la protezione del nucleare e di altri materiali radioattivi". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 22.00 "Gli impiantidell'Iran non hanno subito alcun". Lo ha assicurato su X il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. "Gli ispettori dell'Aiea sono al sicuro e continuano il loro lavoro fondamentale - aggiunge -. Invito alla prudenza e alla moderazione da azioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la protezione del nucleare e di altri materiali radioattivi".

