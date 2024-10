Inter-Juventus, Thiago Motta ne convoca 19: la lista completa (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia dell’attesissimo Inter-Juventus, Thiago Motta ha diramato la lista dei diciannove giocatori convocati per la sfida a San Siro. LA lista – La partita tra Inter e Juventus di domenica alle 18 a San Siro rappresenta uno scontro chiave per la corsa al titolo di Serie A. Entrambe le squadre sono in ottima forma e puntano a sfruttare questo confronto diretto per consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. La Juventus, dal canto suo, si presenta senza aver mai perso in campionato. Thiago Motta ha da poco diramato la lista ufficiale dei diciannove giocatori a disposizione per la sfida di domani, considerate le assenze confermate di Koopemeiners e Douglas Luiz, oltre il lungodegente Gleison Bremer. Inter-news.it - Inter-Juventus, Thiago Motta ne convoca 19: la lista completa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia dell’attesissimoha diramato ladei diciannove giocatoriti per la sfida a San Siro. LA– La partita tradi domenica alle 18 a San Siro rappresenta uno scontro chiave per la corsa al titolo di Serie A. Entrambe le squadre sono in ottima forma e puntano a sfruttare questo confronto diretto per consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. La, dal canto suo, si presenta senza aver mai perso in campionato.ha da poco diramato laufficiale dei diciannove giocatori a disposizione per la sfida di domani, considerate le assenze confermate di Koopemeiners e Douglas Luiz, oltre il lungodegente Gleison Bremer.

