Insegnare è stressante, 4 docenti italiani su 10 ne sono consapevoli: Anief torna a chiedere con forza interventi legislativi per anticipare la pensione del personale scolastico come quello militare (Di sabato 26 ottobre 2024) Chi vive la quotidianità sa bene quanto sia diventata complessa e stressante. Il personale scolastico, a partire dagli insegnanti, non lo nasconde. Uno studio condotto in Lombardia ci ha detto su quasi 6.000 insegnanti di scuole medie e superiori, circa la metà del campione evidenzia un livello critico di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e scarsa realizzazione personale, con un preoccupante 4,6% a forte rischio di burnout.

