Gaeta.it - Incidente fatale a Roma: morto un 41enne di Aprilia in un tragico scontro con un’auto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mario Terlizzese, unresidente ad, è tragicamente deceduto a seguito di unstradale avvenuto atre giorni fa. Mentre si recava al lavoro, l’uomo ha subito un impatto devastante conmobile che ha cambiato in modo irreversibile la vita della sua famiglia e lascia un profondo segno nella comunità. Questo evento evidenzia il crescente problema della sicurezza stradale, in particolare per i mezzi di micromobilità come i monopattini. Un tragitto quotidiano che si trasforma in tragedia Il mattino dell’, Mario Terlizzese aveva appena iniziato la sua giornata di lavoro, seguendo un tragitto familiare che lo portava dalla sua residenza adalla capitale.