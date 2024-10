In tv l’ultimo capitolo di Lila e Lenù, arriva “L’amica geniale 4” (Di sabato 26 ottobre 2024) E' in arrivo dall'11 novembre su Rai 1 in cinque serate l'ultimo capitolo della saga de "L'amica geniale", presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. I dieci episodi di "Storia della bambina perduta" concludono la serie HBO-Rai nata dai romanzi di enorme successo di Elena Ferrante. Le protagoniste Lina ed Elena sono ormai adulte, hanno alle spalle vite piene di cadute e rinascite. Ad interpretarle questa volta ci sono Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, mentre Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore e alla regia c'è Laura Bispuri.Lila e Lenù hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo e violenze. Ilfogliettone.it - In tv l’ultimo capitolo di Lila e Lenù, arriva “L’amica geniale 4” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E' in arrivo dall'11 novembre su Rai 1 in cinque serate l'ultimodella saga de "L'amica", presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. I dieci episodi di "Storia della bambina perduta" concludono la serie HBO-Rai nata dai romanzi di enorme successo di Elena Ferrante. Le protagoniste Lina ed Elena sono ormai adulte, hanno alle spalle vite piene di cadute e rinascite. Ad interpretarle questa volta ci sono Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, mentre Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore e alla regia c'è Laura Bispuri.hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo e violenze.

