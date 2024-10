Zonawrestling.net - Impact 24.10.2024 L’ultima fermata prima della gloria

(Di sabato 26 ottobre 2024) BATTAGLIA PER LO SPOT #20 NELLA CALL YOUR SHOT GAUNTLET DI BFG: FRANKIE KAZARIAN vs AJ FRANCIS vs JAKE SOMETHING vs JASON HOTCH vs SAMI CALLIHAN (2 / 5)Una sfida divertente che mette in palio un posto importante, quello di ultimo ingresso e quindi di un concreto vantaggio nella stipulazione che vedremo questa notte all’interno del PLE.A trionfare, forse nel modo più inatteso, è AJ Francis al contrario di ogni pronostico che prevedeva Kaz come possibile vincitore pronto poi ad usufruirecosa proprio nel main event dello show.VINCITORE: AJ FRANCIS BACKSTAGE: Vediamo Gia Miller intervistare Jonathan Gresham. Quest’ultimo fa un analisi dei suoi due anni nella compagnia, per poi capire di cosa ha bisogno e soprattutto ricordae chi davvero è Jonathan Gresham, uno degli atleti tecnici migliori al mondo.