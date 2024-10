Il “Washington Post” (di Bezos) fiuta la vittoria di Trump e scarica Kamala. I Dem gridano al tradimento (Di sabato 26 ottobre 2024) In un’epoca dove il silenzio può parlare più forte delle parole, il Washington Post ha preso una decisione radicale: «Non faremo nessun endorsement per un candidato presidenziale in questa elezione. Né in nessuna futura elezione. Stiamo tornando alle nostre radici», dichiara l’editore William Lewis, evocando l’era in cui Nixon sfidava Kennedy. La decisione, senza precedenti da decenni, ha infiammato il dibattito e aperto uno squarcio nelle redazioni americane. Tra chi grida al tradimento e chi applaude la ritirata strategica, l’opinione prevalente è che si tratti di una scelta di comodo: un modo per evitare lo scontro con una presidenza Trump sempre più vicina, voluto da Jeff Bezos per proteggere i suoi interessi e scongiurare nuove tensioni con il Tycoon. Secoloditalia.it - Il “Washington Post” (di Bezos) fiuta la vittoria di Trump e scarica Kamala. I Dem gridano al tradimento Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In un’epoca dove il silenzio può parlare più forte delle parole, ilha preso una decisione radicale: «Non faremo nessun endorsement per un candidato presidenziale in questa elezione. Né in nessuna futura elezione. Stiamo tornando alle nostre radici», dichiara l’editore William Lewis, evocando l’era in cui Nixon sfidava Kennedy. La decisione, senza precedenti da decenni, ha infiammato il dibattito e aperto uno squarcio nelle redazioni americane. Tra chi grida ale chi applaude la ritirata strategica, l’opinione prevalente è che si tratti di una scelta di comodo: un modo per evitare lo scontro con una presidenzasempre più vicina, voluto da Jeffper proteggere i suoi interessi e scongiurare nuove tensioni con il Tycoon.

