Il Piracy Shield è un rischio per la sicurezza informatica (Di sabato 26 ottobre 2024) È servito il caos legato alla CDN di Google Drive per mostrare al mondo tutti gli effetti nefasti legati al sistema Piracy Shield. La punta di un iceberg molto profondo, con criticità evidenziate da tempo senza, però, ottenere la giusta attenzione mediatica. Oggi se ne parla a tutti i livelli, anche in politica. Quella stessa politica che ha approvato la legge che ha istituito la piattaforma all’unanimità si è accorta (almeno in parte) di quell’obbrobrio che è stato generato. Questo, però, sembra non scalfire il governo e le istituzioni. Mercoledì il Ministro Urso ha dimostrato – alla Camera – di non essere proprio a conoscenza dei reali problemi di questa soluzione. Mentre da AGCOM è arrivata una diffida nei confronti di Dazn. E sullo sfondo la Serie A vuole intentare una causa contro Google. Giornalettismo.com - Il Piracy Shield è un rischio per la sicurezza informatica Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di sabato 26 ottobre 2024) È servito il caos legato alla CDN di Google Drive per mostrare al mondo tutti gli effetti nefasti legati al sistema. La punta di un iceberg molto profondo, con criticità evidenziate da tempo senza, però, ottenere la giusta attenzione mediatica. Oggi se ne parla a tutti i livelli, anche in politica. Quella stessa politica che ha approvato la legge che ha istituito la piattaforma all’unanimità si è accorta (almeno in parte) di quell’obbrobrio che è stato generato. Questo, però, sembra non scalfire il governo e le istituzioni. Mercoledì il Ministro Urso ha dimostrato – alla Camera – di non essere proprio a conoscenza dei reali problemi di questa soluzione. Mentre da AGCOM è arrivata una diffida nei confronti di Dazn. E sullo sfondo la Serie A vuole intentare una causa contro Google.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dazn trasmetterà Milan-Napoli in chiaro dopo le polemiche su Piracy Shield - Il sito di streaming Dazn, che ha i diritti di buona parte delle partite di Serie A in esclusiva, ha annunciato che martedì 29 ottobre alle 20:45 trasmetterà il match di campionato tra Milan e Napoli in chiaro. La visione sarà quindi permessa a ... (Quifinanza.it)

Piracy Shield - il governo se la tiene stretta - Per il ministro Urso la piattaforma nazionale anti-pirateria e non si cambia. Frattura politica dentro il Garante per le comunicazioni, che la gestisce (Wired.it)

Dazn diffidato da Agcom e il Piracy Shield traballa - chi guadagna col “pezzotto” vive sereno - La lotta alla pirateria in Italia è da tempo finita al centro di un caso che ha del clamoroso. La fiducia nel sistema Piracy Shield vacilla giorno dopo giorno, al netto dei grandi annunci fatti. I passi falsi sono stati numerosi e l’ultimo in ... (Quifinanza.it)

«Il Piracy Shield è un rischio per la sicurezza informatica dell’Italia» - «I motivi per cui non può funzionare sono evidenti». Si è aperta così la nostra intervista con il divulgatore informatico Danilo Cimino (che gestisce il progetto “Cose di computer”) dedicata a tutti i problemi riscontrati – ormai da tempo – attorno ... (Giornalettismo.com)