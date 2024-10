Gamberorosso.it - Il panino dei Nobel che abbiamo provato al Cern a due passi dall'antimateria

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mentre cento metri sotto di me la materia conosciuta viene scomposta nelle sue particelle fondamentali più infinitesimali, sto scommettendo con me stesso su quale Magnum sceglierà lo studente indiano. Il ristorante R1 delè una mensa aziendale "evoluta": tre banconi centrali per il buffet fresco, un altro per i dolci, uno dedicato esclusivamente alle sei tipologie di pane. Tutt’intorno banchi chee cucine servono le portate calde: primi, secondi, cucina vegetariana, fritti. Il reparto che ha i due forni elettrici per la pizza è quello con più coda. Ma lo studente indiano è al frigorifero. Chiamarlo frigorifero è un forte incoraggiamento per il resto della categoria dei frigoriferi: dentro, ordinatissimi, ci sono tutti i gelati dell’intero catalogo Algida. Ghiaccioli, gelati a stecco, coni, monoporzioni.