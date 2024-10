"I negozi di vicinato sono presidi di sicurezza. Vanno tutelati e supportati nella loro attività" (Di sabato 26 ottobre 2024) Economia urbana e commercio di vicinato: questi tra i temi chiave al centro del convegno promosso giovedì in sala Duomo da Confesercenti Area Terre d’Argine. Presenti il direttore, Massimiliano Siligardi e il presidente Wainer Pacchioni, il direttore regionale di Confesercenti Marco Pasi, l’architetto Elena Franco, esperta di politiche attive per l’economia urbana, e l’assessore Paola Poletti. "Il commercio di vicinato non è solo un’attività economica, ma è un presidio sociale, culturale, un simbolo di identità locale, è un presidio in termini di sicurezza e si trova ad affrontare sfide senza precedenti - ha affermato Pacchioni -. La pandemia ha accelerato cambiamenti strutturali, spingendo i consumatori verso il digitale e l’e-commerce. Ilrestodelcarlino.it - "I negozi di vicinato sono presidi di sicurezza. Vanno tutelati e supportati nella loro attività" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Economia urbana e commercio di: questi tra i temi chiave al centro del convegno promosso giovedì in sala Duomo da Confesercenti Area Terre d’Argine. Presenti il direttore, Massimiliano Siligardi e il presidente Wainer Pacchioni, il direttore regionale di Confesercenti Marco Pasi, l’architetto Elena Franco, esperta di politiche attive per l’economia urbana, e l’assessore Paola Poletti. "Il commercio dinon è solo un’economica, ma è uno sociale, culturale, un simbolo di identità locale, è uno in termini die si trova ad affrontare sfide senza precedenti - ha affermato Pacchioni -. La pandemia ha accelerato cambiamenti strutturali, spingendo i consumatori verso il digitale e l’e-commerce.

