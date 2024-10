Halloween in Castello: un pomeriggio di creatività per i più piccoli (Di sabato 26 ottobre 2024) CAROVIGNO - In occasione della festa di Halloween, giovedì 31 ottobre, alle ore 17:30, il Castello di Carovigno, propone un pomeriggio speciale dedicato alla creatività e all’immaginazione destinato alle famiglie e ai più piccoli. Al termine della visita guidata tra le sale storiche e le segrete Brindisireport.it - Halloween in Castello: un pomeriggio di creatività per i più piccoli Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CAROVIGNO - In occasione della festa di, giovedì 31 ottobre, alle ore 17:30, ildi Carovigno, propone unspeciale dedicato allae all’immaginazione destinato alle famiglie e ai più. Al termine della visita guidata tra le sale storiche e le segrete

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un Halloween da brivido al Castello Galli di La Loggia : c'è Castelli in Giallo Kids - Quando un antico castello si trasforma in una magica dimora del terrore per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della creatività. Castelli in Giallo Kids, la sezione dedicata ai più piccoli del celebre festival letterario, torna venerdì ... (Torinotoday.it)

Al castello di Longiano visite a lume di torcia - letture e musiche tenebrose per Halloween - Incubo al castello, la tradizionale e seguitissima proposta della Fondazione Tito Balestra Onlus per i festeggiamenti della notte di Halloween a Longiano pensata per le famiglie, torna in grande stile. Giovedì 31 ottobre, dalle ore 20 alle ore ... (Cesenatoday.it)

Halloween al Castello di Deliceto - Notte di Halloween al Castello di Deliceto. Promossa dall’agenzia GoEvent in collaborazione con Atomic Animation, la serata del 31 ottobre con accesso a gruppi di spettatori ogni ora a partire dalle 20.30 fino a mezzanotte vede, in un contesto di ... (Foggiatoday.it)

Danza e spettacoli dal vivo - Halloween a Mola con 'I fantasmi del Castello' - Torna a Mola di Bari la seconda edizione di “I Fantasmi del Castello”, un imperdibile evento di Halloween che trasformerà il centro storico e il castello in un luogo di magia e terrore. Giovedì 31 ottobre 2024, a partire dalle ore 19:00, il Corteo ... (Baritoday.it)