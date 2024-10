Guendouzi verso una maglia da titolare contro il Genoa? Le ultime sul francese (Di sabato 26 ottobre 2024) Guendouzi verso una maglia da titolare contro il Genoa? Le ultime sul francese e le condizioni del centrocampista biancoceleste Mateo Guendouzi dopo aver saltato la sfida di Europa League contro il Twente sarà in campo domani in Lazio Genoa? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione verrà presa oggi da Baroni. Il francese è ancora alle prese con i problemi al quinto Calcionews24.com - Guendouzi verso una maglia da titolare contro il Genoa? Le ultime sul francese Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024)unadail? Lesule le condizioni del centrocampista biancoceleste Mateodopo aver saltato la sfida di Europa Leagueil Twente sarà in campo domani in Lazio? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione verrà presa oggi da Baroni. Ilè ancora alle prese con i problemi al quinto

