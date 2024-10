Ilrestodelcarlino.it - Gli ambientalisti in corteo sfidano l’allerta

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)arancione non ferma la protesta deglidell’Emilia-Romagna. La chiamata è per oggi pomeriggio alle 14,30 in piazza dell’Unità, dove si ritroveranno, tra gli altri, Legambiente, Extinction Rebellion, Cobas, il comitato Un altro Appennino è possibile che si batte contro la nuova seggiovia al Corno alle Scale, Cambiare rotta, Comitato Besta e Potere al popolo. Il‘Non è maltempo, è crisi climatica’, che si annuncia numeroso e ‘arrabbiato’, si dirigerà verso il centro fino a piazza Nettuno dove si concluderà. Nel mirino del, una "concezione sbagliata dell’uso del territorio" sulla quale, spiegano gli organizzatori, occorre al più presto arrivare a una svolta. "Ci siamo convinti a fare questa manifestazione per dire che siamo pienamente dentro la crisi climatica e ambientale.