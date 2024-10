Foto ritoccate con l’intelligenza artificiale, spunta una minore: il professore di Genova rischia la “pornografia virtuale” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il caso del docente di Architettura indagato per aver usato l’intelligenza artificiale sulle immagini delle allieve. Il rettore: “Fiducia negli inquirenti” Repubblica.it - Foto ritoccate con l’intelligenza artificiale, spunta una minore: il professore di Genova rischia la “pornografia virtuale” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il caso del docente di Architettura indagato per aver usatosulle immagini delle allieve. Il rettore: “Fiducia negli inquirenti”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pericolo Voice Cloning : la tecnologia che replica le nostre voci grazie all’intelligenza artificiale - Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha compiuto progressi sorprendenti nel campo del voice cloning, ossia la clonazione vocale. Si tratta di una tecnologia in grado di replicare la voce di una persona in modo molto realistico, tanto ... (Lidentita.it)

L’intelligenza artificiale vede il Cesena ai playoff - Va preso solo come una curiosità, al massimo come un augurio, considerate le gratificanti previsioni per i bianconeri. Comunque, al momento, una previsione relativa, molto relativa. Il sito PianetaserieB ha di recente pubblicato la classifica ... (Ilrestodelcarlino.it)

Università di Genova - c’è anche una minorenne tra le studentesse “spogliate” dal prof con l’intelligenza artificiale - Ci sarebbero anche immagini di ragazze minorenni nel cellulare del professore di Architettura dell’Università di Genova indagato dalla procura per il reato di diffamazione a mezzo stampa. L’inchiesta è partita dopo che alcune studentesse hanno ... (Open.online)

Terminator - come il film di James Cameron ha plasmato la nostra paura dell’intelligenza artificiale - 40 anni fa, il film di James Cameron con protagonista Arnold Schwarzenegger ha dato forma ai nostri peggiori incubi tecnologici (Wired.it)