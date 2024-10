Fa un incidente e scappa lasciando l'auto ribaltata in strada: lo ritrovano a casa (con la droga) (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è ribaltato con l'auto nella serata di sabato 19 ottobre in via Trento e Trieste a Carate Brianza ma prima che potessero arrivare i soccorsi e le forze dell'ordine il 27enne si è dato alla fuga. Grazie a un testimone che aveva assistito alla scena i carabinieri di Seregno, dopo aver messo in Monzatoday.it - Fa un incidente e scappa lasciando l'auto ribaltata in strada: lo ritrovano a casa (con la droga) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è ribaltato con l'nella serata di sabato 19 ottobre in via Trento e Trieste a Carate Brianza ma prima che potessero arrivare i soccorsi e le forze dell'ordine il 27enne si è dato alla fuga. Grazie a un testimone che aveva assistito alla scena i carabinieri di Seregno, dopo aver messo in

