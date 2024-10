È la popolese Roberta Tomasi la nuova portavoce regionale delle Donne Democratiche (Di sabato 26 ottobre 2024) La popolese Roberta Tomasi è la nuova portavoce regionale delle Donne Democratiche. La scelta è ricaduta su di lei che prende il posto di Lorenza Panei che per quattro anni e cioè dal 2020, ha condotto la Conferenza abruzzese attraverso momenti anche difficili come quello del Covid e dei numerosi Ilpescara.it - È la popolese Roberta Tomasi la nuova portavoce regionale delle Donne Democratiche Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Laè la. La scelta è ricaduta su di lei che prende il posto di Lorenza Panei che per quattro anni e cioè dal 2020, ha condotto la Conferenza abruzzese attraverso momenti anche difficili come quello del Covid e dei numerosi

