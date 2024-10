E anche oggi il canone RAI lo aboliamo domani (Di sabato 26 ottobre 2024) È andata più o meno come con le accise: in campagna elettorale la promessa della riduzione fino alla loro cancellazione, per poi – dopo aver vinto le elezioni – procedere nell’esatta direzione inversa. Con tanto di aumento. Ancora una volta, gli elettori di centrodestra rimarranno delusissimi dalla mancata abolizione del canone Rai. Anzi, c’è di più: se quest’anno il costo – in bolletta – era di 70 euro, il prossimo anno sarà più alto di 20 euro. Dunque, si torna ai 90 euro già previsti nel 2023, visto che il governo ha deciso di non inserire nel testo (bollinato) della Legge di Bilancio 2025 una soluzione che segue la promessa della riduzione graduale di questa imposta. canone Rai, altro che abolizione: è aumentato Un aumento che potrebbe essere scongiurato in un solo modo: presentando e approvando un emendamento durante la discussione parlamentare sulla finanziaria del prossimo anno. Giornalettismo.com - E anche oggi il canone RAI lo aboliamo domani Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di sabato 26 ottobre 2024) È andata più o meno come con le accise: in campagna elettorale la promessa della riduzione fino alla loro cancellazione, per poi – dopo aver vinto le elezioni – procedere nell’esatta direzione inversa. Con tanto di aumento. Ancora una volta, gli elettori di centrodestra rimarranno delusissimi dalla mancata abolizione delRai. Anzi, c’è di più: se quest’anno il costo – in bolletta – era di 70 euro, il prossimo anno sarà più alto di 20 euro. Dunque, si torna ai 90 euro già previsti nel 2023, visto che il governo ha deciso di non inserire nel testo (bollinato) della Legge di Bilancio 2025 una soluzione che segue la promessa della riduzione graduale di questa imposta.Rai, altro che abolizione: è aumentato Un aumento che potrebbe essere scongiurato in un solo modo: presentando e approvando un emendamento durante la discussione parlamentare sulla finanziaria del prossimo anno.

