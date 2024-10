Diciannovenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo (Di sabato 26 ottobre 2024) Costa Volpino, 26 ottobre – Tragedia nella notte a Costa Volpino, dove una ragazza di 18 anni è stata brutalmente uccisa nella sua abitazione in via Nazionale 142, non lontano dal Municipio. L’omicidio è avvenuto intorno all’una di notte, quando la giovane è stata aggredita e mortalmente colpita da una persona ancora ignota. Aggressione in casa, la vittima muore poco dopo Dopo aver subito l’attacco, la ragazza è riuscita a uscire di casa, ma è crollata poco dopo, ormai priva di vita. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Indagini in corso: esclusa la pista della rapina Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, non si tratterebbe di una rapina. Thesocialpost.it - Diciannovenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Costa Volpino, 26 ottobre – Tragedia nella notte a Costa Volpino, dove una ragazza di 18 anni è stata brutalmentenella sua abitazione in via Nazionale 142, non lontano dal Municipio. L’omicidio è avvenuto intorno all’una di notte, quando la giovane è stata aggredita e mortalmente colpita da una persona ancora ignota. Aggressione in casa, la vittima muore poco dopo Dopo aver subito l’attacco, la ragazza è riuscita a uscire di casa, ma è crollata poco dopo, ormai priva di vita. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Indagini in corso: esclusa la pista della rapina Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, non si tratterebbe di una rapina.

