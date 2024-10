Dalla parte delle donne. Task force antiviolenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Approvato Dalla giunta su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni il Protocollo d’intesa della Rete Territoriale Interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo. La finalità è la realizzazione di collaborazioni tra i servizi, istituzionali e del privato sociale del territorio, nel contrasto e sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza, ognuno con la propria specificità e nell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Il Comune di Busto Arsizio è Ente capofila della Rete e dell’Ambito Territoriale Sociale di Busto Arsizio. Ilgiorno.it - Dalla parte delle donne. Task force antiviolenza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Approvatogiunta su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni il Protocollo d’intesa della Rete Territoriale Interistituzionaledegli Ambiti di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo. La finalità è la realizzazione di collaborazioni tra i servizi, istituzionali e del privato sociale del territorio, nel contrasto e sostegno nei confrontivittime di violenza, ognuno con la propria specificità e nell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sullee la violenza domestica. Il Comune di Busto Arsizio è Ente capofila della Rete e dell’Ambito Territoriale Sociale di Busto Arsizio.

