Come cambia l’allerta meteo di domenica 27 ottobre | le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 26 ottobre 2024 – Maltempo in attenuazione finalmente in Emilia Romagna: allerta ancora attiva per domenica 27 ottobre, ma è principalmente gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Quindi non ci saranno fenomeni meteorologici significativi, ma l'acqua caduta in questi giorni in alcuni posti sarà da smaltire, in altri sarà da tenere sott'occhio, Come nei fiumi. Allerta arancione per il Po Fiumi osservati speciali: Secchia, Panaro e Reno Attenzione alle frane Nessuna criticità a Bologna Quando torna il sole previsioni meteo giorno per giorno Allerta arancione per il Po l'allerta rimane invece arancione sulla costa ferrarese per criticità idraulica: la piena del Po è ancora in transito, seppur in attenuazione, con livelli ancora superiori alle soglie 2 nei due rami della foce a delta.

