Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, ecco la Vigor. Domizi: "Ci sarà da soffrire"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Pensiero rivolto alla gara di domani in casa. Alle 15, i rossoblù di Sante Alfonsi saranno ospiti dellaSenigallia allo stadio Bianchelli, un derby tra due storiche compagini del calcio marchigiano. Stessi colori rossoblù, Senigallia esono divise 3 punti in classifica: a quota 11 il team guidato da Aldo Clementi, fermo a 8 quello del tecnico Sante Alfonsi. Infatti laha finora realizzato 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, a fronte di 8 gol fatti e 6 subiti. Visciano e compagni hanno invece perso 4 partite, 2 pareggiate e 2 vinte, in un totale di 5 gol realizzati e 11 presi. Laperò è reduce da 3 tonfi consecutivi e questo potrebbe voler dire una grande voglia di rivalsa.