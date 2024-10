Choc a Bergamo, 19enne uccisa a coltellate nella notte. Indagini in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) Sulla vittima sono stati rinvenute diverse ferite da taglio. Al momento gli inquirenti si stanno concentrando sulla famiglia della ragazza Ilgiornale.it - Choc a Bergamo, 19enne uccisa a coltellate nella notte. Indagini in corso Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sulla vittima sono stati rinvenute diverse ferite da taglio. Al momento gli inquirenti si stanno concentrando sulla famiglia della ragazza

