Calcio a 5 / Prima sconfitta interna per l’Audax 1970 (Di sabato 26 ottobre 2024) Giallorossi battuti al PalaPanzini dal Rieti per 5-4 SENIGALLIA, 26 Ottobre 2024 – Seconda sconfitta consecutiva per l’Audax 1970 battuta nella terza giornata di serie A2 di Calcio a 5. Dopo aver vinto all’esordio contro il Pontedera in casa 7-2, i giallorossi avevano perso a Imola con l’Imolese la settimana scorsa con un solo gol di scarto e l’esito si è ripetuto oggi al PalaPanzini nelal terza giornata. Nell’impianto di via Capanna passa il Rieti per 5-4. Inutili per la squadra giallorossa di mister Petrolati le reti di Olivi, Kola, Toppi, Benigni. l’Audax rimane a 3 punti in classifica. ©riproduzione riservata L'articolo Calcio a 5 / Prima sconfitta interna per l’Audax 1970 proviene da Lo sport della Vallesina. .com - Calcio a 5 / Prima sconfitta interna per l’Audax 1970 Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Giallorossi battuti al PalaPanzini dal Rieti per 5-4 SENIGALLIA, 26 Ottobre 2024 – Secondaconsecutiva perbattuta nella terza giornata di serie A2 dia 5. Dopo aver vinto all’esordio contro il Pontedera in casa 7-2, i giallorossi avevano perso a Imola con l’Imolese la settimana scorsa con un solo gol di scarto e l’esito si è ripetuto oggi al PalaPanzini nelal terza giornata. Nell’impianto di via Capanna passa il Rieti per 5-4. Inutili per la squadra giallorossa di mister Petrolati le reti di Olivi, Kola, Toppi, Benigni.rimane a 3 punti in classifica. ©riproduzione riservata L'articoloa 5 /perproviene da Lo sport della Vallesina.

