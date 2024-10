Oasport.it - Boxe: Michael Magnesi torna con la vittoria su Kevin Trana

(Di sabato 26 ottobre 2024) Serata festosa doveva essere e serata festosa è al Palazzetto dello Sport di Tolfa.si impone ai punti contro il pugile del Nicaraguanel combattimento che segna il suo rientro dopo la sconfitta patita contro Rikiishi nello scorso marzo. Una serata in formato superpiuma bella sotto ogni punto di vista, come andiamo a vedere. Del combattimento da dire c’è relativamente poco, se non chesi dimostra comunque pugile decisamente migliore di quanto non reciti il record (15-21-3 con oggi). Difatti riesce a tenere per tutti gli otto round oggi previsti, anche se chiaramente la superiorità diè anche troppo evidente. Il tutto con entusiasmo alto degli spettatori accorsi.