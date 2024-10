Blade: Wesley Snipes dovrebbe tornare per il reboot del MCU? (Di sabato 26 ottobre 2024) Bene, oggi affrontiamo la domanda che tutti i fan della Marvel si pongono: Wesley Snipes tornerà a vestire i panni di Blade nel Marvel Cinematic Universe? L’attore di Blade è stato una delle guest star a sorpresa di Deadpool & Wolverine, tornando a vestire i panni del Daywalker dopo oltre 20 anni. La reazione del pubblico a Snipes nei panni di Blade è stata travolgente, e Deadpool & Wolverine ha persino preso in giro l’idea della Marvel di tentare un reboot di Blade con Mahershala Ali. Questo particolare progetto ha avuto un percorso accidentato nella sua produzione, con la Marvel che ha rimosso il reboot di Blade dal suo calendario del 2025. Tutto questo per dire che se c’è mai stato un momento in cui Wesley Snipes ha ripreso il suo ruolo di Blade nel MCU, potrebbe essere adesso. Nerdpool.it - Blade: Wesley Snipes dovrebbe tornare per il reboot del MCU? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bene, oggi affrontiamo la domanda che tutti i fan della Marvel si pongono:tornerà a vestire i panni dinel Marvel Cinematic Universe? L’attore diè stato una delle guest star a sorpresa di Deadpool & Wolverine, tornando a vestire i panni del Daywalker dopo oltre 20 anni. La reazione del pubblico anei panni diè stata travolgente, e Deadpool & Wolverine ha persino preso in giro l’idea della Marvel di tentare undicon Mahershala Ali. Questo particolare progetto ha avuto un percorso accidentato nella sua produzione, con la Marvel che ha rimosso ildidal suo calendario del 2025. Tutto questo per dire che se c’è mai stato un momento in cuiha ripreso il suo ruolo dinel, potrebbe essere adesso.

