Ilfattoquotidiano.it - Banchieri, dirigenti, cronisti e anche parenti: ecco chi erano gli “spiati” dalla banda guidata da Pezzali e Gallo con l’aiuto di agenti infedeli

(Di sabato 26 ottobre 2024) C’, i vertici di società legate al ministero dell’Economia, giornalisti mafamiliari e soci in affari tra le persone “spiate”, attraverso gli accessi “abusivi” a bdati strategiche, nella presunta attività di dossieraggio che vedeva tra le persone coinvolte il presidente della Fiera di Milano, Enrico Pazzali, l’ex poliziotto Carminee diversi appartenenti alle forze dell’ordine ancora in attività, come il maresciallo della Guardia di Finanza Giuliano Schiano, operativo della Dia nella sezione di Lecce.