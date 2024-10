Ilgiorno.it - Auto e furgone si scontrano in autostrada, il secondo si ribalta: panico sulla A1

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Casalpusterlengo (Lodi), 26 ottobre 2024Dopo lo scontro con una vettura ilsiinstrada, feriti e disagi lungo la tratta A1 MilanoNapoli. Alle 6.40 del 26 ottobre 2024, la macchina dei soccorsi si è attivata a Casalpusterlengo. Une un'vettura si sono scontrati, per cause al vaglio della polstrada di Guardamiglio, mentre percorrevano l'strada A1 Milano -Napoli in direzione nord e precisamente al chilometro 49+600. Si sono precipitati in posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con unapompa serbatoio e il 118, oltre alle forze dell'ordine. Le tre persone che viaggiavano sui veicoli coinvolti sono state quindi prese in cura dai sanitari, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi. Ilera accasciato su un fianco, lungo la rientranza di una piazzola di sosta.