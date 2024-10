Atp Vienna 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre sul cemento indoor in Austria. Alexander Zverev guida il seeding, seguito da Daniil Medvedev e Alex De Minaur, quest’ultimo a caccia di punti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino insieme a Dimitrov e Paul. Non c’è il campione in carica, Jannik Sinner, ma sono presenti numerosi italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. A prendersi la scena sarà però il beniamino di casa Dominic Thiem, all’ultimo torneo della carriera: prevista una calorosa accoglienza e un saluto degno del grande campione che è stato. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI La diretta televisiva dell’Atp 500 di Vienna è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 500 di, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre sul cemento indoor in Austria. Alexander Zverev guida il seeding, seguito da Daniil Medvedev e Alex De Minaur, quest’ultimo a caccia di punti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino insieme a Dimitrov e Paul. Non c’è il campione in carica, Jannik Sinner, ma sono presenti numerosi italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. A prendersi la scena sarà però il beniamino di casa Dominic Thiem, all’ultimo torneo della carriera: prevista una calorosa accoglienza e un saluto degno del grande campione che è stato. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI La diretta televisiva dell’Atp 500 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

