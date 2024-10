Alunni da 100 e lode oggi la premiazione (Di sabato 26 ottobre 2024) 72 studenti delle scuole superiori del Valdarno che hanno conseguito la maturità con 100 e 100 e lode riceveranno oggi pomeriggio, al centro di geotecnologie di San Giovanni, il premio "Nuccia Capitani", giunto alla sua terza edizione. Coinvolti i ragazzi dell’Isis Valdarno, dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’ Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi. Nuccia, moglie del grande artista valdarnese Mauro Capitani, per tanti anni ha vissuto a diretto contatto con gli studenti nel suo lavoro di segreteria scolastica "accompagnandoli con operosità nel loro percorso di studio e di crescita". Ci ha lasciato nel 2021, all’età di 70 anni. Per questo la Fondazione "Mauro e Nuccia Capitani" ha istituito il prestigioso riconoscimento. Ai ragazzi sarà consegnata una litografia personalizzata realizzata dall’artista. Lanazione.it - Alunni da 100 e lode oggi la premiazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 72 studenti delle scuole superiori del Valdarno che hanno conseguito la maturità con 100 e 100 ericeverannopomeriggio, al centro di geotecnologie di San Giovanni, il premio "Nuccia Capitani", giunto alla sua terza edizione. Coinvolti i ragazzi dell’Isis Valdarno, dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’ Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi. Nuccia, moglie del grande artista valdarnese Mauro Capitani, per tanti anni ha vissuto a diretto contatto con gli studenti nel suo lavoro di segreteria scolastica "accompagnandoli con operosità nel loro percorso di studio e di crescita". Ci ha lasciato nel 2021, all’età di 70 anni. Per questo la Fondazione "Mauro e Nuccia Capitani" ha istituito il prestigioso riconoscimento. Ai ragazzi sarà consegnata una litografia personalizzata realizzata dall’artista.

