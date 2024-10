Ilgiorno.it - Alcoltest sulle strade del Mantovano: patenti ritirate e punti tagliati dai carabinieri

(Di sabato 26 ottobre 2024) Castiglione delle Stiviere (Mantova), 26 ottobre 2024 – Settimana di serrati controlli alla circolazione stradale per idella Compagnia di Castiglione delle Stiviere. Nell’ambito di un’ampia attività finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale idi via Tasso e delle dipendenti stazioni, al fine di assicurare ininterrottamente la sicurezza delle principali arterie viarie dell’alto, hanno provveduto a deferire alla competente autorità giudiziaria nove automobilisti per il reato di guida in stato d’ebrezza alcolica, avendo riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Ad altri quattro indisciplinati conducenti, a fronte di un tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l ma superiore comunque ai limiti previsti dal Codice della Strada, è stata invece contestata la relativa violazione amministrativa.