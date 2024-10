6 Sith Lord abbastanza potenti da sconfiggere Luke Skywalker (e come li avrebbe battuti comunque) (Di sabato 26 ottobre 2024) Per quanto potente possa essere Luke Skywalker, ci sono alcuni Sith Lord che gli darebbero del filo da torcere per i suoi soldi. Figlio del Prescelto, Luke Skywalker ereditò tutto il potere di suo padre. Era abbastanza forte nella Forza da consentire a Palpatine di percepire la sua crescita e considerarlo un potenziale apprendista. Nonostante tutto il suo potere, però, l’addestramento di Luke era molto meno approfondito di quello di Anakin; iniziò ad apprendere le vie della Forza solo all’età di 19 anni, e nella migliore delle ipotesi ebbe solo pochi mesi sotto la tutela di Yoda. Tuttavia, ciò non significa che Luke sia un debole anche per il più potente Signore dei Sith. Ha dedicato la sua vita ad apprendere i segreti degli Jedi: non solo le usanze dell’Ordine Jedi del prequel, ma i poteri e le abilità che avevano perso. Nerdpool.it - 6 Sith Lord abbastanza potenti da sconfiggere Luke Skywalker (e come li avrebbe battuti comunque) Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Per quanto potente possa essere, ci sono alcuniche gli darebbero del filo da torcere per i suoi soldi. Figlio del Prescelto,ereditò tutto il potere di suo padre. Eraforte nella Forza da consentire a Palpatine di percepire la sua crescita e considerarlo un potenziale apprendista. Nonostante tutto il suo potere, però, l’addestramento diera molto meno approfondito di quello di Anakin; iniziò ad apprendere le vie della Forza solo all’età di 19 anni, e nella migliore delle ipotesi ebbe solo pochi mesi sotto la tutela di Yoda. Tuttavia, ciò non significa chesia un debole anche per il più potente Signore dei. Ha dedicato la sua vita ad apprendere i segreti degli Jedi: non solo le usanze dell’Ordine Jedi del prequel, ma i poteri e le abilità che avevano perso.

