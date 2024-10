Yoko Ono: “Sapevo che John Lennon era in pericolo prima della sua morte” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Yoko Ono era stata avvertita che John Lennon era in pericolo: "Mi è stato detto che era in pericolo a New York e che doveva essere allontanato immediatamente. Ecco perché l'ho mandato alle Bermuda durante l'estate", il racconto nel libro scritto da Elliot Mintz. Fanpage.it - Yoko Ono: “Sapevo che John Lennon era in pericolo prima della sua morte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Ono era stata avvertita cheera in: "Mi è stato detto che era ina New York e che doveva essere allontanato immediatamente. Ecco perché l'ho mandato alle Bermuda durante l'estate", il racconto nel libro scritto da Elliot Mintz.

