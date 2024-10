WWE: Finn Bálor e JD McDonagh in azione in OTT (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da quando Triple H ha preso le redini della WWE, sono sempre di più i wrestler che hanno la possibilità di lottare al di fuori della federazione di Stanford. Finora abbiamo visto tantissimi scambi tra TNA e NXT, abbiamo visto atleti WWE sui ring giapponesi di NOAH e Marigold. E questo weekend due campioni saranno in azione in Europa. Ritorno alle origini Finn Bálor e JD McDonagh infatti sono tornati in Irlanda, dove entrambi hanno iniziato la propria carriera da professionisti, per partecipare allo show organizzato per domani sera, 26 ottobre, per il decimo anniversario della OTT a Dublino. I due rappresenteranno il Judgment Day contro il team dei Social Elite, Sean Guinness e Matthew Smyth, campioni di coppia della OTT. Zonawrestling.net - WWE: Finn Bálor e JD McDonagh in azione in OTT Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da quando Triple H ha preso le redini della WWE, sono sempre di più i wrestler che hanno la possibilità di lottare al di fuori della federdi Stanford. Finora abbiamo visto tantissimi scambi tra TNA e NXT, abbiamo visto atleti WWE sui ring giapponesi di NOAH e Marigold. E questo weekend due campioni saranno inin Europa. Ritorno alle originie JDinfatti sono tornati in Irlanda, dove entrambi hanno iniziato la propria carriera da professionisti, per partecipare allo show organizzato per domani sera, 26 ottobre, per il decimo anniversario della OTT a Dublino. I due rappresenteranno il Judgment Day contro il team dei Social Elite, Sean Guinness e Matthew Smyth, campioni di coppia della OTT.

