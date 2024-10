Venom: The Last Dance, la spiegazione delle scene post-credits (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con Venom: The Last Dance ora nelle sale, diamo un'occhiata più da vicino alle scene post-credits del threequel per svelare cosa succede e cosa potrebbero significare per il futuro. Venom: The Last Dance ha due scene post-credits (una mid-credits in realtà), ma vale la pena rimanere in sala per vederle? Se non vedete l'ora di scoprire cosa succederà in futuro al Protettore Letale, allora è meglio che restiate seduti. Venom: The Last Dance: "Knull di Andy Serkis realizzato in CGI e motion capture" Le scene finali spiegate Durante l'atto finale del film - potete leggere qui la nostra recensione - il piano di Knull per liberarsi tramite Eddie Brock e il Codex di Venom viene rovinato quando il simbionte si distrugge per tenere il suo creatore intrappolato su Klyntar. Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, la spiegazione delle scene post-credits Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con: Theora nelle sale, diamo un'occhiata più da vicino alledel threequel per svelare cosa succede e cosa potrebbero significare per il futuro.: Theha due(una mid-in realtà), ma vale la pena rimanere in sala per vederle? Se non vedete l'ora di scoprire cosa succederà in futuro al Protettore Letale, allora è meglio che restiate seduti.: The: "Knull di Andy Serkis realizzato in CGI e motion capture" Lefinali spiegate Durante l'atto finale del film - potete leggere qui la nostra recensione - il piano di Knull per liberarsi tramite Eddie Brock e il Codex diviene rovinato quando il simbionte si distrugge per tenere il suo creatore intrappolato su Klyntar.

