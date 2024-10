Venezia, ticket di ingresso: come cambia e le date in cui si paga (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da aprile 2025 il costo del ticket sale a 10 euro per i turisti che non prenotano almeno quattro giorni prima. E aumentano le giornate Wired.it - Venezia, ticket di ingresso: come cambia e le date in cui si paga Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da aprile 2025 il costo delsale a 10 euro per i turisti che non prenotano almeno quattro giorni prima. E aumentano le giornate

Ticket per visitare Venezia : nel 2025 aumentano le tariffe e le giornate di applicazione - Il Comune di Venezia ha confermato l’introduzione del contributo d’accesso per i turisti giornalieri anche nel 2025, aumentando le giornate in cui sarà applicato e le tariffe. Rispetto al 2024, quando erano previsti 29 giorni, il contributo ... (Lettera43.it)

Prorogato al 2025 il ticket d’accesso a Venezia - e i giorni raddoppiano - Il 24 ottobre il comune di Venezia ha annunciato una proroga al 2025 del ticket d’accesso giornaliero alla città , una misura introdotta quest’anno per contrastare il sovravvollamento turistico. Leggi (Internazionale.it)

Torna il ticket d’entrata per visitare Venezia. E sale a dieci euro - Venezia, la prima città al mondo a tentare di allentare la stretta dell’overtourism, rilancia la sperimentazione del contributo di accesso nel 2025. "La sperimentazione di quest’anno – ha detto il sindaco Luigi Brugnaro – si è dimostrata utile per ... (Quotidiano.net)

Venezia - nuovo ticket a 10 euro per i turisti che prenotano tardi - (Adnkronos) – Sale da 5 a 10 euro il nuovo ticket a Venezia per i turisti che prenotano tardi. Il costo resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. Sono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà obbligatorio pagare il contributo di ... (Periodicodaily.com)