Valentina Sergi morte choc | pallavolista 33enne stroncata da un malore sotto la doccia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Era difficile non volerti bene. Bella, solare il tuo sorriso era contagioso e vogliamo ricordarti così ci mancherai! Ciao Vale. RIP”. E’ il dolore sintetizzato in un post sui social dalla Astra Volley, la società di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, che adesso piange. Unaimprovvisa, sconvolgente, quella della. Mentre era a fare lain casa, ella sua abitazione di Torre San Giovanni di Ugento, sempre nel leccese,si è sentita male. Unche non le ha lasciato, scampo, un infarto fulminante. La tragedia è stata scoperta dal compagno, che ha trovato laaccasciata nel box. Inutile il disperato tentativo di rianimarla:era deceduta sul colpo, così come hanno poi constatato i sanitari del 118 giunti sul posto.