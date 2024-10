Unasca lancia la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) ha presentato , nella prestigiosa cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati, la “Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto”, che si terrà dal 28 ottobre al 3 novembre 2024. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare famiglie, educatori e Automobilisti sui comportamenti corretti da adottare per garantire la Sicurezza dei più piccoli durante gli spostamenti in Auto. All'evento di presentazione hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, e altri rappresentanti di spicco come Gimmi Cangiano, della Commissione Cultura a Montecitorio. Iltempo.it - Unasca lancia la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)(Unione Nazionalescuole e Studi di Consulenzamobilistica) ha presentato , nella prestigiosa corniceSala StampaCamera dei Deputati, la “deiin”, che si terrà dal 28 ottobre al 3 novembre 2024. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare famiglie, educatori emobilisti sui comportamenti corretti da adottare per garantire ladei più piccoli durante gli spostamenti in. All'evento di presentazione hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, il PresidenteCommissione TrasportiCamera, Salvatore Deidda, e altri rappresentanti di spicco come Gimmi Cangiano,Commissione Cultura a Montecitorio.

