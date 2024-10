"Tutto premeditato", Nuzzi non ha dubbi su Turetta. Lo scontro con Abbate (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta imputato per l'omicidio di Giulia Cecchettin risponde alle domande del pm Andrea Petroni. Il 21enne veneto è reo confesso, ma il punto che può far sterzare la storia del processo verso l'ergastolo o una pena più lieve è quello della premeditazione. Vari passaggi dell'interrogatorio di Turetta sono stati mandanti in onda a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4 che fin dalla scomparsa di Giulia, rapita e poi uccisa dall'ex fidanzato, ha seguito la vicenda. Il pm lo incalza su quanto scritto in una lista, una sorta di piano d'azione che realizza a partire da inizio novembre. In particolare la lista delle cose acquistate prima del sequestro: tre scotch per legarla e impedirle di urlare, mappe per scappare e disfarsi del corpo, i grandi sacchi di plastica. Iltempo.it - "Tutto premeditato", Nuzzi non ha dubbi su Turetta. Lo scontro con Abbate Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippoimputato per l'omicidio di Giulia Cecchettin risponde alle domande del pm Andrea Petroni. Il 21enne veneto è reo confesso, ma il punto che può far sterzare la storia del processo verso l'ergastolo o una pena più lieve è quello della premeditazione. Vari passaggi dell'interrogatorio disono stati mandanti in onda a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigisu Rete 4 che fin dalla scomparsa di Giulia, rapita e poi uccisa dall'ex fidanzato, ha seguito la vicenda. Il pm lo incalza su quanto scritto in una lista, una sorta di piano d'azione che realizza a partire da inizio novembre. In particolare la lista delle cose acquistate prima del sequestro: tre scotch per legarla e impedirle di urlare, mappe per scappare e disfarsi del corpo, i grandi sacchi di plastica.

