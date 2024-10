Gaeta.it - Trieste in piazza contro la cabinovia: migliaia di manifestanti esprimono il loro dissenso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Centinaia di Triestini hanno preso parte a una significativa manifestazione nel centro della città per opporsi al progetto diproposta dal Comune. Il comitato No Ovovia ha organizzato il corteo, richiamando l’attenzione su un tema che tocca la sostenibilità e la gestione delle risorse pubbliche, in un contesto di crescente preoccupazione per l’ambiente. Una manifestazione affollata e colorata Oggi, tra le 3.000 e le 4.000 persone hanno sfilato per le strade del centro di, a partire daOberdan. L’atmosfera era vivace, caratterizzata da centinaia di bandiere azzurre recanti il logo distintivo di un uovo, simbolo del comitato organizzatore. La presenza di partecipanti di tutte le età ha conferito al corteo una dimensione inaspettata, evidenziando l’ampia partecipazione della comunità.