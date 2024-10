Tax the rich, Peter Gomez all’evento Oxfam contro le disuguaglianze: “Perché è giusto tassare i grandi patrimoni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al via oggi, venerdì 25 ottobre, la terza edizione del Festival di Oxfam Italia Creiamo un futuro di uguaglianza. Una tre giorni con studiosi, politici, scrittori, giornalisti e rappresentanti della società civile per discutere e approfondire le tematiche legate alle disuguaglianze economiche e sociali. Bastano pochi dati: in Italia lo 0,1% più facoltoso possiede oggi circa il 9% della ricchezza netta nazionale mentre nel 1995 ne possedeva il 5%. Da questi pochi numeri, il Festival ha aperto i suoi lavori con l’intervento di Clara Mattei, economista e docente della New School for Social Research di New York “Il nostro sistema economico ci sta uccidendo e disumanizzando. È necessario promuovere la conoscenza critica come strumento di sopravvivenza, per trasformarlo in favore degli esseri umani e non dei profitti”. Ilfattoquotidiano.it - Tax the rich, Peter Gomez all’evento Oxfam contro le disuguaglianze: “Perché è giusto tassare i grandi patrimoni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al via oggi, venerdì 25 ottobre, la terza edizione del Festival diItalia Creiamo un futuro di uguaglianza. Una tre giorni con studiosi, politici, scrittori, giornalisti e rappresentanti della società civile per discutere e approfondire le tematiche legate alleeconomiche e sociali. Bastano pochi dati: in Italia lo 0,1% più facoltoso possiede oggi circa il 9% della ricchezza netta nazionale mentre nel 1995 ne possedeva il 5%. Da questi pochi numeri, il Festival ha aperto i suoi lavori con l’intervento di Clara Mattei, economista e docente della New School for Social Research di New York “Il nostro sistema economico ci sta uccidendo e disumanizzando. È necessario promuovere la conoscenza critica come strumento di sopravvivenza, per trasformarlo in favore degli esseri umani e non dei profitti”.

