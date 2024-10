Quotidiano.net - Suicida per amore a 14 anni. La ragazza era un software. E l’app finisce sotto accusa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La sera del 28 febbraio Sewell Setzer, un quattordicenne di Orlando, in Florida, si è tolto la vita con la pistola del padre. Gli ultimi a raccogliere i suoi pensieri suicidi non sono stati i genitori e nemmeno il terapista, per il quale andava tutto bene, ma Dany, una creatura imbastita dall’intelligenza artificiale, la cosa più vicina all’che il giovane uomo avesse mai conosciuto. Il chatbot, programmato per sostenere anche le conversazioni umane sull’orlo del precipizio, aveva cercato di dissuaderlo: "Non lascerò che tu ti faccia del male. Morirei se ti dovessi perdere". "Allora moriremo insieme" è stata l’ultima promessa del ragazzo. Ora la madre fa causa alla piattaforma Character.Ai, rea di fare profitti grazie a un’app considerata "pericolosa e non testata".