Lortica.it - Storie di montagna: la coniglia bianca nostrana e l’orso di Cunturines

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) LANANARazza siberiana che si è diffusa verso occidente nel corso dei secoli. Di piccola stazza, simile nelle dimensioni a una talpa delle nostre terre, il suo lungo pelo la fa sembrare più grande di quanto non sia. Gli Ostrogoti, originari della Scandinavia, le portavano con sé come animali da allevamento e cibo durante le loro incursioni verso sud. Alcuni esemplari, sfuggiti dalle gabbie, si sono stabiliti nelle Dolomiti. Chi si reca presso le Cinque Torri, ora ridotte a quattro, può utilizzare i binocoli del rifugio a mezza costa per avvistare questi esemplari, oltre a diversi altri animali. Beh! Io ne ho incontrata una nel 1981. Stavamo facendo un allenamento per una gara a Cortina.