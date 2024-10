Ilfattoquotidiano.it - Sparare è facile, non sparare è difficile: onore ai nostri soldati in Libano!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Iitaliani che partecipano alla missione dell’Onu incontinuano ad essere bersaglio di attacchi da parte dell’esercito israeliano. E continuano a non rispondere al fuoco. Quando ti sparano bisogna avere le palle per non perdere la testa e scaricargli addosso tutti i bazooka che hai. Invece icontinuano a ripetersi: non devo! Non devo! E riescono a non. Però forse un giorno qualcuno spiegherà loro perché il governo italiano, l’Unione Europea e l’Onu lasciano che l’esercito dello sterminatore nazionalista Netanyahu compia tutte le violazioni che vuole al diritto internazionale e al senso di umanità e possa anche colpire le basi militari dell’Onu, che è lì come forza di pace, senza che vi sia una reazione che vada al di là di un cortese brontolio.