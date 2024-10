Scuole chiuse sabato 26 ottobre 2024: dove (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Prosegue l’allerta maltempo in tutta l’Emilia Romagna, tanto che Arpae ha esteso l’allerta meteo arancione anche per la giornata di sabato 26 ottobre. Per questo, il Comune di San Lazzaro di Savena ha scelto di tenere le Scuole chiuse anche domani. La decisione è stata presa, ovviamente, tenendo conto che molte Scuole si trovano vicine al fiume Savena, uno dei fiumi che pochi giorni fa hanno raggiunto la soglia rossa portando tantissimi danni. Domani, essendo sabato, in molti comuni minori dove ci sono soltanto Scuole elementari, nidi e materne le lezioni sarebbero già state sospese. Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse sabato 26 ottobre 2024: dove Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25– Prosegue l’allerta maltempo in tutta l’Emilia Romagna, tanto che Arpae ha esteso l’allerta meteo arancione anche per la giornata di26. Per questo, il Comune di San Lazzaro di Savena ha scelto di tenere leanche domani. La decisione è stata presa, ovviamente, tenendo conto che moltesi trovano vicine al fiume Savena, uno dei fiumi che pochi giorni fa hanno raggiunto la soglia rossa portando tantissimi danni. Domani, essendo, in molti comuni minorici sono soltantoelementari, nidi e materne le lezioni sarebbero già state sospese.

