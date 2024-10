Agi.it - Sciopero alla Toyota dopo l'incidente. L'Ad: Una nostra squadra ha salvato delle vite"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Sono stati centinaia i lavoratori che oggi a Borgo Panigale, nel Bolognese, hanno presidiato lo stabilimento dellaMaterial Handling per lodi otto ore indettoche mercoledì due operai sono morti per un'esplosione. Oltre ai rappresentanti sindacali, c'era anche l'amministratore delegato della società , Michele Candiani, che ha elogiato ladi soccorso intervenuta prontamentel'salvando anche una vita: "Sono stati dei leoni perché sono stati coraggiosi, sono entrati, hanno prestato immediatamente soccorso alle persone", ha raccontato ai cronisti. "Ho saputo ieri", ha riferito l'ad, "che una persona si è salvata grazie a loro e quindi quello che dico è che io ho visto un'evacuazione ordinata, pur in una situazione drammatica, fatta da persone addestrate, capaci, unapronta e coraggiosa.