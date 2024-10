Sci alpino, Mikaela Shiffrin non farà gare di discesa in questa stagione e spiega la motivazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Come tradizione la prima gara si disputerà sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) con il gigante che consegnerà i primi 100 punti di una stagione che si annuncia quanto mai interessante. Dopo i problemi fisici di un anno fa, è prontissima a rimettersi a battagliare Mikaela Shiffrin. La statunitense, dopo aver mancato la Sfera di Cristallo 2023-2024 (vinta poi da Lara Gut-Behrami) si è raccontata in una lunga intervista a Eurosport, nella quale ha parlato a 360° e ha rivelato diversi aspetti davvero fondamentali. Su tutte una decisione importante dopo la brutta caduta di Cortina. La fuoriclasse nativa di Vail inizia dalla questione legata a numeri e record: “Per molto tempo la mia mentalità ha cercato di evitare queste domande. Oasport.it - Sci alpino, Mikaela Shiffrin non farà gare di discesa in questa stagione e spiega la motivazione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sulla Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Come tradizione la prima gara si disputerà sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) con il gigante che consegnerà i primi 100 punti di unache si annuncia quanto mai interessante. Dopo i problemi fisici di un anno fa, è prontissima a rimettersi a battagliare. La statunitense, dopo aver mancato la Sfera di Cristallo 2023-2024 (vinta poi da Lara Gut-Behrami) si è raccontata in una lunga intervista a Eurosport, nella quale ha parlato a 360° e ha rivelato diversi aspetti davvero fondamentali. Su tutte una decisione importante dopo la brutta caduta di Cortina. La fuoriclasse nativa di Vail inizia dalla questione legata a numeri e record: “Per molto tempo la mia mentalità ha cercato di evitare queste domande.

