Salerno stretta contro la sosta selvaggia | più di 1 400 multe in due settimane

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel centro disono stati intensificati illi per combattere lae il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, nelle ultime duela polizia municipale ha emesso numerosi verbali, sanzionando tre parcheggiatori non autorizzati. Le operazioni hanno portato a ben 1.456per divieto die parcheggio in area di rimozione, eseguite dagli agenti diretti dal comandante Rosario Battipaglia. Questo intervento deciso risponde alle crescenti segnalazioni da parte dei cittadini. Segui ZON.IT su Google News.