Roberta Di Padua manca a molti a Uomini e Donne: l'appello a Maria De Filippi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) UltimamenteDiè meno attiva sui social in quanto ha avuto dei problemi con il suo account. Dopo essersi appoggiata per un po’ di tempo al profilo Instagram del suo fidanzato Alessandro Vicinanza, ha aperto un profilo provvisorio nel quale è tornata ad interagire con i suoi fan. Essi ne sono stati molto felici, sta di fatto che hanno inondato la donna di messaggi molto belli. In tanti sentono la suanza nel parterre di, ragion per cui hanno lanciato un appello aDe. I messaggi d’affetto edei fan diDi: tornerà aDi, ormai, non fa più parte diin quanto ha trovato l’amore accanto al suo compagno Alessandro Vicinanza. Ad ogni modo, sono tanti i telespettatori che stanno avvertendo lanza della donna.