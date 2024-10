Ilgiorno.it - Picchia la compagna con una chiave inglese e con una pentola. Un 52enne arrestato a Corte Palasio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 – Ha aggredito ladue volte nell’arco di poche ore, una per strada davanti agli occhi di alcuni passanti, e l’altra in casa. Per questo un uomo di 52 anni, italiano, con diversi precedenti per furto, lesioni personali, minacce, furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, è statodalla polizia di Lodi per lesioni personale aggravate. È successo qualche giorno fa. Un primo intervento delle volanti è avvenuto nel tardo pomeriggio: gli agenti si sono recati in località, lungo la strada provinciale 235, poiché alcuni passanti avevano segnalato un'aggressione ai danni di una donna. Sul posto, i poliziotti hanno rintracciato la vittima, la quale ha raccontato di aver avuto una lite per futili motivi, tra cui la gelosia, con il proprio compagno.